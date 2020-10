Volley femminile, Serie A1: Firenze batte Bergamo, Nwakalor e Guerra sugli scudi

Firenze ha sconfitto Bergamo per 3-1 (26-24; 25-16; 21-25; 25-20) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si trattava di uno scontro di bassa classifica: le toscane avevano vinto soltanto una partita nei primi tre match disputati e ora hanno rialzato la Testa risalendo fino all’ottavo posto provvisorio, le orobiche sono invece incappate nella quinta sconfitta di fila e restano in fondo alla graduatoria.

Il Bisonte ha vinto in trasferta, imponendosi soltanto ai vantaggi nel primo set, dominando la seconda frazione e chiudendo bene i conti nel quarto parziale, dopo che le padrone di casa avevano accorciato le distanze nel terzo set. Prestazioni di lusso da parte delle attaccanti Sylvia Nwakalor (19 punti), Celine Van Gestel (16) e Anastasia Guerra (15). Doppia cifra anche per la centrale Sara Alberti (11, 7 muri!) affiancata da Yvon Belien (9), buona la regia di Carlotta Cambi. Dall’altra parte della rete si sono messe maggiormente in luce Khalia Lanier (14) e Sara Loda (13), ma non è bastato per impensierire maggiormente le ospiti.

Foto LM/LPS/Lisa Guglielmi