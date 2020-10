Volley femminile, serie A1 8. giornata. Tutti in campo: Novara all’esame Casalmaggiore. Chieri-Trento: sfida tra rivelazioni

In pochi ci avrebbero creduto anche solo un mese fa. Chieri e Trento che si giocano un posto al sole, magari alle spalle della capolista incontrastata Conegliano. Ma domani sarà così, sfida al vertice tra una squadra che fino a un mese prima dell’avvio del campionato era in serie A2 e un’altra che due anni fa era retrocessa in A2, poi reintegrata nella massima serie. Le due società hanno lavorato molto bene ed hanno allestito squadre, con tanta Italia dentro, che ora se la giocano ad altissimi livelli e che, proprio male che vada, non avranno patemi per la permanenza in serie A1. Adesso, però, entrambe stanno vivendo un sogno e vincere la sfida di domani sera a Chieri significherebbe alimentarlo ulteriormente, il sogno di andarsi a giocare un posto fra le prime quattro della regular season.

Nella giornata in cui la Savino del Bene Scandicci riposa, sarà la VBC E’PIU’ Casalmaggiore la squadra che cercherà di mettere i bastoni fra le ruote alla Igor Gorgonzola Novara, uscita vincente sabato sera dalla super sfida con Scandicci, durata al limite delle tre ore. Ci proverà Il Bisonte Firenze, invece, a dare qualche fastidio alla capolista imbattuta e incontrastata Imoco Conegliano nell’anticipo delle 18.

Bel derby a Monza tra una Saugella che arriva dalla inevitabile sconfitta di Conegliano e una Zanetti Bergamo che, invece, battendo Perugia domenica, ha fatto un importante passo avanti verso una salvezza ancora tutta da conquistare. Chiamata importante in chiave play-off, per la Unet E-Work Busto Arsizio, ferma domenica per l’incrocio Covid con Cuneo, che torna in campo sul terreno di una arrabbiata Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Stessa esigenza anche per la Millenium Banca Vlasabbina Brescia che sarà di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, qualora le piemontesi abbiano superato l’emergenza legata al piccolo focolaio di Covid che ha impedito loro di giocare le ultime tre gare.

Foto LM-LPS/LetiziaValle