Volley Femminile, serie A1 2020-2021, 9. giornata. Campionato a singhiozzo. Attesa per Monza-Scandicci, rinviata Busto.Casalmaggiore

E’ ancora una corsa ad ostacoli ed è ancora il Covid a dettare il calendario del campionato di serie A1 femminile di volley. Rinviata con largo anticipo Busto Arsizio-Casalmaggiore per il piccolo focolaio in casa Unet E-Work, si dovrebbero giocare tutte le altre sfide, anche potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora come mercoledì scorso. In attesa di vedere Davide Mazzanti, coach della Nazionale, sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi Perugia, il campo centrale oggi è quello di Monza dove nell’anticipo di sabato sera, saranno di fronte la Saugella, reduce dalla inevitabile sconfitta di Conegliano e dalla sofferta vittoria contro Bergamo, e la Savino del Bene Scandicci che occupa la seconda posizione e mercoledì ha osservato il turno di riposo.

L’altra sfida con vista sulle posizioni di eccellenza dei play-off è in programma a Trento dove la Delta Despar Trentino, vera e propria rivelazione della prima parte di stagione, ospita l’Igor Gorgonzola Novara che mercoledì ha sconfitto nettamente Casalmaggiore tra le mura amiche risalendo la china in classifica.

Loading...

Loading...

Sarà la Bosca San Bernardo Cuneo a tentare, qualora arrivi il via libera per tornare in campo dopo i tanti contagi delle scorse settimane, di creare grattacapi alla capolista Imoco Conegliano che mercoledì ha lasciato per strada il secondo set del campionato schierando le seconde linee nella sfida di Firenze. Bella sfida a Chieri dove di fronte ci sarà l’ambiziosa formazione piemontese e Il Bisonte Firenze che arriva dalla sconfitta dignitosa con la capolista Conegliano.

Punti pesanti, infine, in chiave salvezza in palio a Brescia dove la Banca Valsabbina Millenium, fanalino di coda, cercherà di risalire la china e di conquistare il primo successo stagionale, ospitando un derby “vitale” la Zanetti Bergamo che arriva dalla bella prova di Monza che ha permesso alle orobiche di conquistare un prezioso punto in trasferta su un campo molto difficile.

Foto LPS/Lisa Guglielmi