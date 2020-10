Volley, Fabio Ricci: “La Nazionale? Se ci arriverò, dipenderà dal riflesso di una buona stagione”

Il Sir Safety Perugia inaugura bene il suo campionato di Superlega. Vince contro il Callipo, battuto per tre set a zero. Dopo sette mesi fuori dal campo, la squadra umbra porta a casa il primo turno, collezionando quelli che potrebbero essere punti fondamentali.

A commentare l’esito del match è intervenuto Fabio Ricci, il centrale del Sir ospite dell’ultima puntata di Volley2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport: “Dopo 7 mesi di stop obbligatorio siamo finalmente ritornati a giocare, ed è stato emozionante e bello, non solo perché è il nostro lavoro, ma anche perché è quello che ci piace fare. Abbiamo vinto, è vero, ma per noi l’importante era scendere in campo concentrati”.

Loading...

Loading...

Non sono mancate le considerazioni sulla formazione attuale e sull’importanza di raccogliere più punti possibile nella prima parte di stagione, oltre che il desiderio di Fabio di approdare in Nazionale: “Alle Olimpiadi verranno convocati solo tre centrali. Io mi allenerò e farò del mio meglio, ma se ci arriverò dipenderà dal riflesso di questa stagione”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A FABIO RICCI



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Elisa Calabrese Live Photosport