Volley, Champions League 2020-2021: Trento qualificata alla fase a gironi

Nella partita valida per la terza ed ultima giornata del secondo turno preliminare della Pool H di Champions League 2020-2021 di volley maschile, giocata questa sera alla Tellenfeld Sporthalle di Amriswil (Svizzera) fra Lindaren Volley e Trentino Itas, la compagine italiana si è imposta con un netto 0-3 passando alla fase a gironi.

La formazione italiana, che aveva ipotecato il passaggio del turno dopo il successo, ancora per 3-0, contro la Dinamo Mosca, affronterà nella fase a gironi, nella Pool E, i russi del Novosibirsk, i cechi del Karlovarsko ed i tedeschi del Friedrichshafen. Questa sera sarebbe bastato vincere un set, ma Trento ha vinto nettamente, con parziali a 19, 22 e 18.

TABELLINO

Lindaren Volley Amriswil-Trentino Itas 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)

LINDAREN VOLLEY: Buivids 3, Stevanovic 1, Zass 11, Zeller 1, Escher 10, Filippov, (L); Diem (L), Hoene 4, Maag 2, Jucker. N.e. Muller, Messerlj, Lengweiler, Wesigk. All. Marko Klok.

TRENTINO ITAS: Lucarelli 11, Lisinac 7, Abdel-Aziz 1, Kooy 11, Podrascanin 2, Giannelli 5, Rossini (L); Argenta 6, Cortesia 3, Sperotto, Sosa Sierra 6, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Halasz di Budapest (Ungheria) e Fernandez Fuentes di Barcellona (Spagna).

DURATA SET: 22’, 25’, 23’; tot 1h e 10’.

NOTE: 50 spettatori. Lindaren Volley: 3 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 6 errori azione, 51% in attacco, 43% (34%) in ricezione. Trentino Itas: 7 muri, 5 ace, 21 errori in battuta, 3 errori azione, 66% in attacco, 52% (37%) in ricezione. Mvp Giannelli.

Foto: CEV