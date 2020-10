Virtus Bologna-Reggio Emilia oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Continua il campionato per Virtus Segafredo Bologna e Unahotels Reggio Emilia, attese da un duello che ricalca le battaglie della Supercoppa di settembre. Le due formazioni giocano nel terzo luogo diverso nel giro di un mese e poco più: dopo il PalaDozza e la Unipol Arena, c’è la Segafredo Arena.

Le V nere si presentano all’appuntamento forti del successo nettissimo in EuroCup in quel di Andorra, mentre Reggio Emilia deve riscattare la sconfitta per 76-80 contro Brindisi, in una giornata in cui solo una squadra (la Fortitudo Bologna) ha vinto in casa. Ed anche la Virtus ne ha pagato le spese, finendo costretta alla resa da Cremona, o meglio dalla coppia Poeta-Hommes. Nella storia si sono giocate 51 gare tra le due squadre, in via ufficiale, con 36 successi bianconeri e 15 biancorossi. Reggio Emilia non vince a Bologna dal 3 gennaio 2016. Solo tre i precedenti tra Sasha Djordjevic e Antimo Martino: il derby dello scorso anno, quando il secondo era sulla panchina della Fortitudo, e i due di Supercoppa, tutti vinti dal coach serbo.

Loading...

Loading...

Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia, incontro della quarta giornata di Serie A 2020-2021, comincerà alle ore 17:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per scoprire al meglio le due squadre.

VIRTUS BOLOGNA-REGGIO EMILIA, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 17:00 Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia

VIRTUS BOLOGNA-REGGIO EMILIA, SERIE A 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo