Virtus Bologna-Lokomotiv Kuban Krasnodar oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup 2020-2021

Debutto casalingo per la Virtus Segafredo Bologna nell’edizione 2020-2021 di EuroCup. La squadra allenata da coach Sasha Djordjevic riceve il Lokomotiv Kuban, formazione di Krasnodar che ha avuto anche un recente passato di altissimo livello in Eurolega.

Le V nere affronteranno questo incontro senza Alessandro Pajola, incorso in un problema a un adduttore che lo terrà fermo dalle due alle tre settimane. Si tratta di uno dei match di più alto livello che si possano immaginare in questa prima fase della seconda competizione di area ECA, con il roster del Lokomotiv pieno di elementi di grande esperienza anche europea, quando non italiana: è il caso della connection lituana Kalnietis-Kuzminskas, entrambi ex Milano. Parliamo, in questo caso, delle due formazioni che potrebbero occupare il primo e il secondo posto nel girone alla fine della regular season, con il passaggio in posizione ideale alle Top 16 del prossimo gennaio e febbraio.

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Lokomotiv Kuban, valido per la seconda giornata del girone C di EuroCup 2020-2021, inizierà alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo, in via del tutto eccezionale, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’EuroCup e su quella della Virtus Bologna stessa. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-LOKOMOTIV KUBAN, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Lokomotiv Kuban

VIRTUS BOLOGNA-LOKOMOTIV KUBAN, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Pagina Facebook EuroCup e Virtus Bologna

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo