VIDEO Sci alpino, Gigante maschile Soelden: highlights. Lucas Braathen sorprende e batte tutti!

Il norvegese Lucas Braathen ha stupito tutti e ha vinto il gigante di Soelden, gara d’apertura della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Lo scandinavo si è imposto in terra austriaca, scendendo col pettorale numero 13 e sconfiggendo per appena cinque centesimi lo svizzero Marco Odermatt, rimontando quattro posizioni nella seconda parte della gara. L’altro elevetico Gino Caviezel ha completato il podio, dopo aver chiuso in testa la prima anche. Quarto posto per il francese Alexis Pinturault, soltanto quinto il norvegese Henrik Kristoffersen appaiato allo svizzero Loic Meillard. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino.

VIDEO HIGHLIGHTS GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2020:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse