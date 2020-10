VIDEO Rio Ave-Milan: highlights, gol e rigori di una sfida folle

Una partita che entrerà di diritto negli annali del Milan, e non solo. Il match tra il Rio Ave ed i rossoneri, ultimo impegno prima dell’accesso ai gironi della Europa League 2020-2021 (i sorteggi si terranno oggi alle ore 13.00) ha regalato emozioni a non finire. La squadra di mister Pioli passa in vantaggio al 51′ con Saelemaekers, ma i portoghesi centrano il pareggio al minuto 72′ con Geraldes. Tutto rimandato ai supplementari, con Gelson che, dopo appena 20 secondi, porta il Rio Ave sul 2-1. Il Milan ci prova a impattare di nuovo il match, ma senza riuscirci. Il “regalo” arriva da Borekovic al 120′ che, con un fallo di mano improvvido, consegna il rigore del 2-2 a Calhanoglu. Si va quindi a decidere la qualificazione dal dischetto, e qui succede di tutto. Nel finale Donnarumma para il tiro di Aderlan, il dodicesimo, e regala il passaggi del turno ai rossoneri. Andiamo a rivedere gli highlights della emozionante sfida di Rio Ave.

VIDEO: GLI HIGHLILGHTS DI RIO AVE-MILAN

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse