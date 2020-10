VIDEO Moto3, GP Teruel 2020: gli highlights della gara. La doppietta di Jaume Masia, Celestino Vietti 5°

E’ stato lo spagnolo Jaume Masia a imporsi per la seconda volta consecutiva nella categoria Moto3 sul tracciato di Aragon, in occasione del GP di Teruel 2020, round iridato della minima cilindrata. L’iberico, sulla Honda del Leopard Racing, ha preceduto il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull Ktm Tech3) di 0″051 e l’altro nipponico Kaito Toba (Red Bull Ktm Ajo) di 0″152, nell’ormai abituale arrivo in volata. Per la casa di Tokyo si tratta della 800ma vittoria nel Motomondiale in tutte le classi. Una corsa molto emozionante decisa a suon di carenate nell’ultima curva, con il leader del campionato Albert Arenas, sverniciato sull’ultimo rettilineo, prima dell’ultima curva che immetteva sul rettilineo del traguardo. L’iberico è giunto a 0″296 davanti al nostro Celestino Vietti (+0″331) sulla KTM dello Sky Racing Team VR46, che poco ha potuto nelle fasi calde non avendo quella velocità necessaria in fase di accelerazione. Di seguito gli highlights:

VIDEO MOTO3 GP TERUEL 2020: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA





Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo