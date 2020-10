VIDEO Italia-Moldavia 6-0: highlights, gol e sintesi. Gli azzurri dilagano a Firenze

A pochi giorni dalla trasferta in Polonia, oggi mercoledì 7 ottobre la Nazionale italiana di calcio è tornata in campo per il match amichevole contro la Moldavia, sconfitta per 6-0 a Firenze. Nel primo tempo vanno in rete al 19′ Bryan Cristante, al 23′ Francesco Caputo, al 30′ ed al 45’+2′ Stephan El Shaarawy, mentre al 38′ si registra l’autogol di Veaceslav Posmac, mentre nella ripresa arriva il 6-0 di Berardi al 72′.

HIGHLIGHTS ITALIA-MOLDAVIA 6-0

IL GOL DI CRISTANTE

IL RADDOPPIO DI CAPUTO

IL TRIS DI EL SHAARAWY

L’AUTOGOL DI POSMAC

IL POKERISSIMO DI EL SHAARAWY

5 gols só no primeiro tempo!

Italy 5-0 Moldova – Stephan El Shaarawy 45'+2' #ITAMOL pic.twitter.com/0SjMEj4UdC — xxmunich (@xxmunich) October 7, 2020

IL 6-0 DI BERARDI

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse