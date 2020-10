VIDEO Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2: highlights, gol e sintesi. La doppietta di Lukaku salva i nerazzurri

L’Inter ha pareggiato col Borussia Moenchengladbach per 2-2 nel match che ha aperto la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. L’Inter è passata in vantaggio al 49′ grazie allo scatenato Romelu Lukaku, bravo a ribattere in rete da due passi dopo un’azione convulsa. I tedeschi pareggiano al 63′ con un rigore trasfomato da Bensebaini (penalty concesso per fallo di Vidal, rivisto al VAR). I nerazzurri spingono e all’82mo minuto Lautaro Martinez colpisce un clamoroso palo.

Tre minuti dopo è però il Borussia a trovare il 2-1 con Jonas Hofmann, lanciato benissimo in profondità e non marcato correttamente da Vidal. L’Inter ci crede e al 90′ Lukaku trova la doppietta vincente con una deviazione vincente su calcio d’angolo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2, match valido per la fase a gironi della Champions League.

VIDEO HIGHLIGHTS INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-2:

PRIMO GOL LUKAKU (1-0):

GOL BENSEBAINI (1-1):

GOL HOFMANN (1-2):

SECONDO GOL LUKAKU (2-2):

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse