VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights 15ma tappa. Nibali sprofonda, Kelderman recupera su Almeida, vince Gheoghegan Hart

Oggi il Giro d’Italia 2020 proponeva il primo vero tappone di montagna e la quindicesima tappa ha regalato grandissime emozioni dopo l’avvincente Cronometro del Prosecco andata in scena nella giornata di ieri. La terribile salita finale di Piancavallo ha spaccato le gambe a tantissimi big e ha letteralmente stravolto la classifica generale.

L’olandese Wilco Kelderman ha attaccato insieme al compagno di squadra Jai Hindley e al sorprendente britannico Tao Geoghegan Hart, riuscendo così a guadagnare 35” su Joao Almeida. Il portoghese ha comunque conservato la maglia rosa, ma ora ha soltanto 15” di vantaggio sullo scatenato Kelderman, poi secondo al traguardo dopo aver perso lo sprint conclusivo con Gheoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Il capitano del Team Sunweb è ora il grande favorito per la vittoria finale, anche perché sembra averne più di Almeida.

Tutti gli altri big sono naufragati. Vincenzo Nibali ha pagato più di un minuto e mezzo e ora si trova in settima posizione a 3’29” dal leader. Peggio è andato Domenico Pozzovivo che ora è ottavo a 3’50”. I due italiani possono provare a lottare per il podio, visto che Jai Hindley è ad appena 33 secondi di Nibali, ma non sarà facile. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020:

