VIDEO Geraint Thomas, caduta Giro d’Italia: terribile volo nel trasferimento. A terra a 60 km/h, colpa di una borraccia

Ha davvero dell’incredibile quanto è successo durante il tratto di trasferimento della terza tappa del Giro d’Italia 2020. Geraint Thomas, grande favorito della vigilia per il successo finale e migliore dei big in classifica generale, è infatti caduto a sorpresa. Il britannico è scivolato malamente a terra a 60 km/h, prendendo in pieno una borraccia in maniera sfortunata e procurandosi un grave infortunio.

Il capitano della Ineos Grenadiers è dunque finito a terra nel breve traggito tra il Villaggio di Partenza e il km 0 di Enna, dove effettivamente è poi incominciata la frazione odierna. Il vincitore del Tour de France 2018 si è poi staccato dal gruppo principale a circa trenta chilometri dal traguardo ed è poi giunto all’arrivo a oltre dieci minuti di distacco da Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang, uscendo definitivamente di classifica. Di seguito il VIDEO della caduta di Geraint Thomas nel tratto di trasferimento della terza tappa del Giro d’Italia 2020.

VIDEO CADUTA GERAINT THOMAS GIRO D’ITALIA:

We’ve been sent footage of Thomas’ crash by Scordia CT. Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 5, 2020

Foto: Lapresse