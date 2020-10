VIDEO Dynamo Kiev-Juventus 0-2: highlights, gol e sintesi. Decide una doppietta di Morata

Il calcio in Europa vede scattare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, ha visto scattare il programma della prima giornata. Uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra gli ucraini della Dynamo Kiev e la Juventus: vincono i bianconeri (questa sera in arancione) per 0-2, con la gara che si decide nella seconda frazione grazie alla doppietta di Morata tra il 46′ e l’84’.

HIGHLIGHTS DYNAMO KIEV-JUVENTUS 0-2

IL PRIMO GOL DI MORATA

Loading...

Loading...

IL SECONDO GOL DI MORATA

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse