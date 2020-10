Pagelle Dynamo Kiev-Juventus 0-2, voti Champions League 2020-2021: Morata stende gli ucraini con una doppietta

Dynamo Kiev-Juventus del Gruppo G della Champions League 2020-2021 si conclude con il punteggio di 0-2 al termine di un incontro ben giocato e ben gestito dall’undici di Andrea Pirlo. Le reti portano entrambe la firma di Alvaro Morata, che è spietato sotto porta e regala i primi 3 punti alla squadra torinese. Di seguito le pagelle del match.

LE PAGELLE DI DYNAMO KIEV-JUVENTUS

DYNAMO KIEV

Bushchan 6 – Regala subito un brivido su calcio d’angolo, ma successivamente chiude bene su Chiesa e soprattutto sul tacco di Kulusevski nel primo tempo! Sul gol dello 0-1 si oppone al tiro dello svedese, ma la sua respinta non è perfetta e diventa un cioccolatino per Morata.

Kedziora 6 – Il terzino polacco tiene duro più che può contro Chiesa, in un duello davvero interessante. Non si vede quasi mai in avanti, ma l’importante era chiudere dietro

Zabarnyi 5.5 – Classe 2002 ma personalità da vendere, e lo fa vedere, cala leggermente nel secondo tempo, ma non combina disastri particolari.

Mykolenko 6 – Ennesimo giovane della nidiata della Dynamo che non sfigura assolutamente. Il terzino sinistro cerca di farsi vedere anche in spinta e non solo in difesa, come suo solito, e non dispiace affatto.

Karavaev 6 – Schierato a sorpresa, fa il suo nella retroguardia ucraina e non ha colpe particolari sulla coscienza. Dal 70′ Popov S.V.

Sydorchuk 6 – Il capitano da la solita sostanza davanti alla difesa e non sfigura davanti alla mediana di Pirlo.

Shaparenko 5.5 – Polmoni e qualità in mezzo al campo, il centrocampo della Juventus ha pochi spazi contro di lui, ma nel complesso non appare un frangiflutti clamoroso.

Buyalski 6 – Il ventisettenne centrocampista gioca a sostegno del reparto avanzato, ma non fa mancare anche i suoi polmoni in mezzo al campo. Non brilla, ma non soffre nel complesso. Dall’ 89′ Garmash S.V.

De Pena 5 – Lucescu si aspettava ben altro dall’uruguaiano, che non si rende mai utile in avanti ed è più impegnato ad opporsi a Cuadrado. L’ultima mezz’ora gli viene risparmiata per una boccata di aria nuova in attacco. Dal 60′ Rodrigues 6 – Prova a smuovere qualcosa in avanti, ma senza riuscirci quasi mai.

Tsygankov 5.5 – Solitamente è un’ala che crea azioni, occasioni e gol. Questa sera letteralmente non pervenuto. Dal 70′ Vergic 5.5 – Invisibile o quasi.

Supryaga 5.5 – Pochissimi palloni giocabili per il giovane attaccante ucraino, non certo per colpe sue. Lotta contro Bonucci.

All. Lucescu 5.5 – Propone qualche novità rispetto a quello che ci si poteva attendere, aggiungendo un centrocampista e togliendo un fantasista. Formazione troppo attendista. Il tentativo di assalto finale è davvero troppo poco.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Il portiere polacco rischia subito grosso su un’uscita innocua per un’incomprensione con Rabiot e quasi perde palla, per il resto non riceve nemmeno una conclusione in porta e chiude una serata di quasi relax.

Danilo 6 – Il brasiliano gioca a sinistra nei tre di difesa ma deve anche spingere in fase offensiva, un compito non semplice ma che realizza bene. Ancora una prestazione solida per l’ex Real Madrid.

Bonucci 6 – Dopo la brutta prova di sabato sera a Crotone il difensore centrale torna a guidare la difesa, specialmente dopo l’uscita di Chiellini, senza grossi problemi.

Chiellini 6.5 – Sfortunatissimo. Il suo match dura appena 17 minuti, nei quali tuttavia fa vedere molto. Oltre alla solita leadership difensiva, il capitano va vicinissimo al gol al 13′ su azione di corner. Dopodiché sente tirare un muscolo e preferisce chiedere il cambio. Dal 18′ Demiral 6 – Il turco tiene bene sul lato destro, nel secondo tempo si prende un giallo per un’entrata sulla trequarti avversaria, ma la sostanza c’è sempre.

Chiesa 6.5 – L’esterno voleva il riscatto dopo l’espulsione di sabato e parte con il piede giusto. Al 12′ spara di sinistro e Bushchan deve superarsi per evitare il gol, quindi cerca di nuovo la via del gol dopo pochi minuti, ma in questa occasione la palla esce a lato. Corre tantissimo e si rende sempre utile.

Bentancur 5.5 – Prestazione tutto sommato insufficiente, fa il suo ma non incide in fase offensiva. Si becca anche un giallo evitabile e perde qualche pallone di troppo. La migliore condizione è ancora lontana. Dal 79′ Arthur 6 – Ultimi minuti di gestione del pallone per il brasiliano.

Rabiot 6.5 – Il francese si fa sentire, con buona solidità in mezzo al campo e anche qualche sgroppata in avanti. Non sbaglia nulla e dimostra che il finale della scorsa annata non era un caso.

Cuadrado 6.5 – Il colombiano spinge sulla fascia destra, iniziando quasi da terzino, ma si fa vedere come sempre anche in avanti e crea alcuni buone occasioni. Ad inizio ripresa è sanzionato con un giallo forse un po’ troppo severo, quindi serve l’assist a Morata con un cross impeccabile. Cresce come un diesel ed è sempre insostituibile.

Ramsey 7 – Il fantasista smista bene i palloni finché rimane in campo e lancia in porta i compagni a piacimento. Mette lo zampino anche nel gol del vantaggio e conferma che se sta bene la sua qualità è irrinunciabile. Dal 79′ Bernardeschi S.V.

Kulusevski 7 – Lo svedese completa un esordio positivo in Champions e sfiora un eurogol pazzesco nel primo tempo. Su cross di Ramsey lo svedese ci prova di tacco, ma il portiere gli nega la gioia del gol. Ad inizio ripresa ci prova dal limite e Bushchan si supera, ma Morata insacca sulla ribattuta. Prova assolutamente di livello per il classe 2000. Dal 56′ Dybala 6 – Mette una mezz’ora nelle gambe con qualche guizzo.

Morata 7.5 – Prestazione ancora una volta sontuosa. Lo spagnolo si fa trovare pronto sulla ribattuta di Bushchan ed insacca il gol del vantaggio. Quindi nel finale inzucca il cross di Cuadrado per il 2-0. Bentornato Alvaro.

All. Pirlo 6.5 – La squadra tiene bene campo e pallone e passa a Kiev senza fare sfracelli, ma dando buoni segnali di personalità e gioco corale. C’è ancora tanto lavoro da svolgere, ma la strada è chiara.

