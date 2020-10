Triathlon, World Cup Arzachena 2020: saranno quattordici gli azzurri al via in Sardegna

A poco più di un mese dall’unica tappa delle World Series ancora in calendario e dai Mondiali di staffetta mista, il triathlon prosegue la stagione 2020 con una tappa della World Cup, la seconda dopo la ripartenza: dopo la prova di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, il circuito il 10 ottobre farà tappa ad Arzachena, in Sardegna, e sono già state pubblicate le startlist.

Per le due gare individuali, che si disputeranno su distanza sprint, saranno in gara quattordici azzurri: risultano convocati dall’Olympic Performance Director Joel Filliol Alessandro Fabian, Davide Uccellari, Delian Stateff e Gianluca Pozzatti tra gli uomini, ed Alice Betto, Verena Steinhauser, Beatrice Mallozzi ed Angelica Olmo tra le donne, mentre si sono iscritti a titolo personale Carlotta Missaglia, Luisa Iogna-Prat ed Ilaria Zane tra le donne, e Nicola Azzano, Michele Sarzilla e Matthias Steinwandter tra gli uomini.

I principali nomi stranieri al momento inseriti nelle liste di partenza tra i 60 uomini sono quelli del francese Vincent Luis e del britannico Alistair Brownlee, mentre tra le 60 donne spicca il quello della statunitense Katie Zaferes. Le due competizioni sono in programma entrambe sabato 10 ottobre: alle ore 10.30 partenza della gara femminile, alle ore 15.30 start per quella maschile.

ITALIANI IN STARTLIST WORLD CUP ARZACHENA 2020

Convocati da Joel Filliol

Alessandro Fabian

Davide Uccellari

Delian Stateff

Gianluca Pozzatti

Alice Betto

Verena Steinhauser

Beatrice Mallozzi

Angelica Olmo

Iscritti a titolo personale

Carlotta Missaglia

Luisa Iogna-Prat

Ilaria Zane

Nicola Azzano

Michele Sarzilla

Matthias Steinwandter

Foto: LaPresse