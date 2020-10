Triathlon, Alessandro Fabian: “Ad Arzachena buon 19° posto in una gara durissima, ora testa a Valencia”

Nel corso dell’ultimo fine settimana si è disputata la gara maschile della World Cup di triathlon 2020 di Arzachena, in Sardegna. La vittoria è andata al campione del mondo in carica, il francese Vincent Luis davanti al norvegese Kristian Blummenfelt ed all’inglese Alistair Brownlee. Al quarto posto lo spagnolo Antonio Serrat Seoane, quinto il norvegese Gustav Iden, mentre i migliori italiani sono risultati Gianluca Pozzatti (707) diciottesimo al traguardo ed Alessandro Fabian (Trif Dream) che ha chiuso esattamente alle spalle del connazionale.

Alessandro Fabian, reduce da un soddisfacente tredicesimo posto in Repubblica Ceca, ha confermato le buone sensazioni ottenendo la top 20 anche nella prova di casa. “E’ stata una gara davvero durissima – spiega a EIS-team – in un contesto magnifico, con un percorso tosto e bellissimo, che mi lascia ancora più fame e voglia di migliorare. Un piazzamento che mi spinge a continuare a lavorare, nella consapevolezza di essere nella giusta direzione. I feedback sono buoni, conto di essere al top della forma per Valencia a inizio novembre”. Atteggiamento positivo e propositivo dunque per Alessandro Fabian che si sta concentrando su questa stagione, ma già puntando il mirino verso un 2021 che potrebbe vederlo impegnato nella terza Olimpiade consecutiva a Tokyo 2021: “Resta il mio sogno più grande e lo inseguirò fino alla fine”.

Foto: Alessandro Fabian Credit Foto V. Fabian