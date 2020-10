Travaglia-Nadal, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Domani, venerdì 2 ottobre, Stefano Travaglia scenderà in campo, sul Centrale del Roland Garros 2020, per affrontare lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo). L’azzurro, dopo aver vinto una sfida molto dura nel secondo turno contro il giapponese Kei Nishikori (risoltasi al quinto set), è atteso da un match “impossibile” contro il 12 volte vincitore di questo Major. Sono medie spaventose quelle di Rafa in questo Slam, ricordando le sole due sconfitte all’attivo in anni di carriera. Non è quindi esagerato parlare di un confronto nettamente in favore di Nadal. Tuttavia, Travaglia avrà il vantaggio di giocare libero da pressione, desideroso di esprimere al meglio il proprio miglior tennis e consapevole di attraversare un buon momento di forma, come la vittoria contro il nipponico ha confermato.

PROGRAMMA TRAVAGLIA-NADAL

La partita tra Stefano Travaglia e lo spagnolo Rafael Nadal sarà l’ultimo dei quattro incontri (inizio programma alle 11.00) che andrà in scena sul Philippe Chatrier. Pertanto, ci si può aspettare che la sfida avrà inizio nel tardo pomeriggio, oppure in prima serata. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. Di seguito il programma:

Venerdì 2 ottobre

Quarto match sul Centrale (inizio programma alle 11.00) Travaglia vs Nadal – Terzo turno Roland Garros 2020

Foto: LaPresse