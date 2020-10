Tokyo 2021, Bach: “Si possono organizzare eventi sportivi. Sta per arrivare anche il vaccino”

Secondo quanto scritto da LaLazioSiamoNoi, Thomas Bach ha dichiarato che le Olimpiadi del prossimo anno si terranno regolarmente come pianificato dopo il rinvio deciso quest’anno, con la Cerimonia d’Apertura che avrà luogo il 21 luglio. Il numero uno del CIO ha anche ribadito il contenuto della missiva inviata al CONI.

Così Bach: “La Cerimonia d’Apertura è prevista il 21 luglio. Confermo ciò che sta succedendo, anche in un momento del genere si possono organizzare sport ed eventi sportivi. I test rapidi sono sempre più efficaci e applicabili, siamo quasi pronti anche per l’ultima fase dei vaccini. Per questo siamo fiduciosi. Potremo organizzare con successo le Olimpiadi il prossimo anno, la prossima estate, a Tokyo. Il Giappone si sta impegnando, siamo molto fiduciosi che si possano iniziare i Giochi in quella data“.

Il presidente del CIO ha parlato della lettera inviata al CONI: “Noi abbiamo esposto le nostre posizioni in modo molto preciso. Lo abbiamo fatto anche in una lettera al Ministro dello Sport italiano e non abbiamo ricevuto risposta. D’altro canto il CONI ci ha chiesto di aspettare e di concedere al Governo Italiano l’occasione di raggiungere una soluzione pragmatica. Per questo abbiamo sospeso ogni discussione e stiamo aspettando di vedere quello che succederà tra CONI e Governo“.

Foto: LaPresse