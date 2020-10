Tennis, WTA Ostrava 2020: avanzano Cori Gauff ed Ons Jabeur, fuori Donna Vekic

Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda il torneo WTA Premier di tennis 2020, oggi, martedì 20 ottobre, sul cemento indoor russo sono stati disputati altri sei incontri del primo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno altri gli ultimi sedicesimi ed i primi ottavi. Non ci sono italiane in tabellone.

La tunisina Ons Jabeur elimina la boema Barbora Strýcová, con un duplice 6-2, mentre la ceca Karolina Muchova batte la cinese Shuai Zhang con un doppio 6-1, infine la statunitense Cori Gauff supera un’altra boema, Katerina Siniaková, con il punteggio di 7-5 6-4.

Loading...

Loading...

La russa Daria Kasatkina elimina in tre set la kazaka Elena Rybakina, sconfitta per 6-2 3-6 6-3, mentre la statunitense Jennifer Brady supera in rimonta l’ucraina Dayana Yastremska con lo score di 3-6 7-6 (6) 6-1, infine l’altra russa Veronika Kudermetova batte la croata Donna Vekic per 6-2 6-4.

RISULTATI WTA PREMIER OSTRAVA 20 OTTOBRE 2020

Ons Jabeur batte Barbora Strýcová 6-2 6-2

Karolina Muchova batte Shuai Zhang 6-1 6-1

Cori Gauff batte Katerina Siniaková 7-5 6-4

Daria Kasatkina batte Elena Rybakina 6-2 3-6 6-3

Jennifer Brady batte Dayana Yastremska 3-6 7-6 (6) 6-1

Veronika Kudermetova batte Donna Vekic 6-2 6-4

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse