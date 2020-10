Tennis, stagione finita per Kei Nishikori: “La spalla mi sta dando ancora un po’ di fastidio”

Si conclude anzitempo la stagione di Kei Nishikori. Il tennista nipponico ha faticato molto dopo l’operazione al gomito e in queste settimane ha accusato anche un problema alla spalla. L’obiettivo del numero 37 del ranking ATP è quello di ritrovare la giusta condizione in vista dell’inizio della prossima stagione.

Nishikori ha fatto sapere della sua decisione con un messaggio pubblicato sui social: “Sono stato contento di tornare in campo ma voglio avere la certezza di sentirmi al top quando gioco. Rientrare nel circuito dopo un intervento chirurgico al gomito non è mai facile e gli alti e bassi di rendimento sono fisiologici. La spalla mi sta dando ancora un po’ di fastidio quindi ho deciso di saltare Sofia e Bercy per spostare il mio obiettivo sul 2021, che sarà un anno molto importante.

Foto: Shutterstock