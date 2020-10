Tennis, sorteggio Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Rafael Nadal il favorito, Berrettini dal secondo turno, Sonego sfida Bublik

Lunedì 2 novembre prenderà il via l’ultimo Masters 1000 della stagione, vale a dire Parigi-Bercy (Rolex Paris Masters), l’unico a disputarsi indoor e soltanto il terzo ad avere luogo nel 2020. Viste le decisioni del Governo francese in fatto di lockdown, il torneo sarà a porte chiuse. Giova ricordare che le qualificazioni sono cominciate oggi.

Un torneo con assenze illustri: non ci saranno lo svizzero Roger Federer e Novak Djokovic detentore del titolo. Il serbo, che è sicuro di mantenere i 1000 punti dello scorso anno e ha quindi deciso di inseguire (con successo) la certezza matematica del n.1 di fine anno a Vienna, guarda decisamente a Londra. L’unico presente fra i Big Three sarà Rafa Nadal, che ha appena vinto il suo tredicesimo Slam nella capitale francese e vuol porre fine al digiuno nella AccorHotels Arena. Mai come quest’anno il maiorchino ha le carte in regola per completare la doppietta parigina nel corso della stessa stagione, impresa riuscita solo ad Ilie Nastase nel 1973 e ad Andre Agassi nel 1999. Il forfait, da questo punto di vista, anche dell’austriaco Dominic Thiem rafforza questo pensiero. L’esito del sorteggio andato in scena oggi ha riservato a Rafa un secondo turno (grazie a un bye) nel quale dovrà vedersela col vincente della sfida tra il serbo Krajinovic e il connazionale Lopez. Si può ipotizzare dagli accoppiamenti un ottavo di finale con il croato Borna Coric, testa di serie n.16.

Tenuto conto delle tante defezioni, da osservare con attenzione il greco Stefanos Tsitsipas, che nel secondo round si confronterà con il vincente della sfida accattivante tra il norvegese Casper Ruud e il transalpino Ugo Humbert, recentemente vincitore dell’ATP di Anversa e in grande crescita. Stuzzicante il primo turno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il croato Marin Cilic, mentre il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.3) potrebbe vedersela ancora una volta contro il sudafricano Kevin Anderson nel secondo round, che l’ha sconfitto nei quarti di finale del torneo di Vienna. Interessante anche l’incrocio tra lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n.12) e il britannico Daniel Evans (avversario oggi di Lorenzo Sonego a Vienna in semifinale), mentre il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4) nel secondo turno affronterà il vincente della sfida tra il serbo Kecmanovic e l’australiano Millman. Da valutare anche quando saprà fare il russo Andrey Rublev, lanciatissimo come non mai nel circuito, vincitore di 5 tornei nel biennio 2019-2020 e secondo solo a Djokovic in termini di successi nei singoli match. Il russo potrebbe affrontare dal secondo turno il polacco Hubert Hurkacz.

Un torneo importante anche per la rincorsa agli ultimi due posti per le Finals, con il citato Rublev, l’argentino Diego Schwartzman e il nostro Matteo Berrettini in corsa. E’ chiaro che il nativo di Mosca è ragionevolmente certo di esserci, mentre il sudamericano è favorito nei confronti di Matteo, che ha 200 punti in scadenza dallo scorso anno e ha saltato tre tornei di fila. Schwartzman inizierà la propria corsa dal secondo turno, giocando contro il vincente della partita tra il francese Gasquet e l’americano Fritz. Il romano dovrebbe avere un secondo turno morbido contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, mentre agli ottavi se la vedrà probabilmente contro il canadese Milos Raonic. A proposito di canadesi, non ci sarà il finalista del 2019 Denis Shapovalov che ha deciso di chiudere qui l’annata.

In casa Italia, avremo anche Sonego che affronterà il kazako Aleksandr Bublik, già sconfitto quest’anno al Roland Garros. Il piemontese, in caso di successo, avrà il vincente dell’incontro tra de Minaur e Lajovic nel secondo turno, prima di pensare a un possibile scontro agli ottavi con Medvedev. Entrambi gli italiani sono inseriti nella parte bassa del tabellone, ovvero quella di Tsitsipas.

OTTAVI DI FINALE PROBABILI

Parte alta

[1] R. Nadal vs [15] B. Coric

[9] P. Carreno Busta vs [8] D. Goffin

[4] A. Zverev vs [13] G. Dimitrov

[12] S. Wawrinka vs [5] A. Rublev

Parte bassa

[6] D. Schwartzman vs [11] K. Khachanov

[16] A. De Minaur vs [3] D. Medvedev

[7] M. Berrettini vs [10] M. Raonic

[14] F. Auger-Aliassime vs [2] S. Tsitsipas

Foto: LaPresse