Tennis, il Circolo Sporting di Torino celebra Lorenzo Sonego: sagome dopo la vittoria contro Djokovic a Vienna

L’impresa di Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP di Vienna ha scosso tutto il mondo dello sport italiano. La sonora sconfitta inflitta al n.1 del mondo del tennis Novak Djokovic fa decisamente rumore e oggi il piemontese si giocherà la sue chance per entrare in finale, affrontando il britannico Daniel Evans.

Una prestazione sontuosa quella del classe ’95 del Bel Paese, che sul cemento austriaco è stato autore della partita della vita all'”Erste Bank Open“. Per questo il Circolo della Stampa Sporting di Torino, luogo di allenamenti di Lorenzo, ha celebrato in modo particolare quanto è accaduto: “Siamo entusiasti per l’exploit, una magnifica affermazione. Al Circolo della Stampa Sporting, dove è cresciuto con il coach Gipo Arbino, abbiamo già collocato all’ingresso una sagoma di Lorenzo quando è diventato Campione d’Italia. Ora ne metteremo 6, e 1 per il numero uno del mondo, Djokovic. Sperando di averli entrambi ad allenarsi assieme sui nostri campi in una prossima ATP, visto che dal prossimo anno si disputeranno a Torino. Ha scelto bene la sindaca nel nominarlo Ambasciatore dello Sport, un orgoglio anche per i 1.500 soci dello Sporting“, le considerazioni che arrivano dal Circolo (fonte: Ansa).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Leo Hagen