Tennis, Sam Querrey positivo al Covid-19: l’americano costretto a rinunciare al torneo di San Pietroburgo

Continuano le defezioni nel torneo di tennis a San Pietroburgo. Dopo diverse rinunce, tra cui quelle degli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner, l’americano Sam Querrey non potrà scendere in campo per essere risultato positivo al Covid-19.

L’ATP, attraverso un comunicato ufficiale, non ha rivelato l’identità del tennista, ma la cancellazione dal tabellone principale di questa mattina dello statunitense porta alla logica deduzione: “Dopo un caso positivo di Covid-19 in data 11 ottobre nel torneo ATP di San Pietroburgo, un giocatore è stato cancellato dal torneo. Le autorità sanitarie pubbliche e il team medico dell’ATP continueranno a monitorare il caso del giocatore di tennis in questione, che è stato isolato ed è asintomatico. Le persone che sono state in contatto con il tennista saranno indentificate e avvertite“, il testo del comunicato riportato da livetennis. Pertanto, al posto del giocatore degli States, subentrerà nel main draw il serbo Viktor Troicki, lucky loser, che se la vedrà contro il canadese Denis Shapovalov.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com