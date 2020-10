Tennis, Ranking WTA (19 ottobre): tutto invariato nella Top-10. Giorgi, Trevisan e Paolini tra le prime 100

Tutto invariato nel ranking WTA di questa settimana. Non si sono giocatori tornei e di conseguenza nessun spostamento in classifica con Ashleigh Barty sempre numero uno del mondo davanti a Simona Halep e Naomi Osaka. A completare le prime cinque posizioni ci sono l’americana Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina

Anche in casa Italia ovviamente non cambia nulla. Camila Giorgi resta la prima italiana nel ranking in settantaquattresima posizione. Nella Top-100 ci sono anche Martina Trevisan (83) e Jasmine Paolini (95).

RANKING WTA TOP-10

1. Ashleigh Barty 8717

2. Simona Halep 7255

3. Naomi Osaka 5780

4. Sofia Kenin 5760

5. Elina Svitolina 5260

6. Karolina Pliskova 5205

7. Bianca Andreescu 4555

8. Petra Kvitova 4516

9. Kiki Bertens 4505

10. Serena Williams 4080

AZZURRE NELLA TOP-200

74. Camila Giorgi 940

83. Martina Trevisan 879

95. Jasmine Paolini 785

131. Elisabetta Cocciaretto 568

137 Sara Errani 554

164 Giulia Gatto-Monticone 432

189 Martina Di Giuseppe 354

Foto: LaPresse