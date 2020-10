Tennis, Ranking ATP (26 ottobre): Novak Djokovic sempre in vetta, Berrettini n.10 e Sinner vicino alla top-40

Non ci sono cambiamenti al vertice della classifica del ranking ATP. Il serbo Novak Djokovic comanda sempre con 11.740 punti, a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (9.850 punti) e l’austriaco Dominic Thiem (9.125 punti). Il balcanico e Thiem, tra l’altro, saranno al via del torneo di Vienna che caratterizzerà la settimana tennistica e lo scopo di entrambi è quello di mettere fieno in cascina. Specialmente Nole, dopo il netto ko nella Finale del Roland Garros 2020 contro Nadal, ha voglia di cancellare quel match e di riprendere la propria marcia. A completare il quadro della top-10 troviamo lo svizzero Roger Federer (6.630 punti), che ritroveremo in Australia nel 2021, il greco Stefanos Tsitsipas (5.925 punti), il russo Daniil Medvedev (5.890 punti), il tedesco Alexander Zverev (5.015 punti), vittorioso nei due tornei che si sono tenuti a Colonia, l’altro russo Andrey Rublev (3.429 punti), l’argentino Diego Schwartzman (3.285), sconfitto da Zverev nell’atto conclusivo del torneo a Colonia (il secondo) e il nostro Matteo Berrettini, che non sarà a Vienna e sulla cui programmazione di questo 2020 ci sono dei punti di domanda.

RANKING ATP – TOP-10

1 SRB Novak Djokovic 11.740

2 ESP Rafael Nadal 9.850

3 AUT Dominic Thiem 9.125

4 SUI Roger Federer 6.630

5 GRE Stefanos Tsitsipas 5.925

6 RUS Daniil Medvedev 5.890

7 GER Alexander Zverev 5.015

8 RUS Andrey Rublev 3.429

9 ARG Diego Schwartzman 3.285

10 ITA Matteo Berrettini 3.075

Sono sempre otto gli italiani presenti nella top-100. Berrettini comanda questa graduatoria (n.10) a precedere Fabio Fognini (n.16), che non vedremo più in quest’annata per via della positività al Covid-19 e del recupero fisico post intervento a entrambe le caviglie. A seguire Lorenzo Sonego (n.42), tallonato da Jannik Sinner (n.43), ormai vicino alla top-40. L’altoatesino, in semifinale a Colonia (sconfitto da Zverev), continua la sua ascesa e sarà anche lui a Vienna con l’obiettivo di dar seguito a quanto fatto fino ad ora. Stefano Travaglia (n.73), impegnato a Nur-Sultan (Kazakistan), Marco Cecchinato (n.77), Salvatore Caruso (n.79) e Gianluca Mager (n.96) sono gli altri tennisti presenti in questa particolare graduatoria.

AZZURRI NELLA TOP-100

10 Matteo Berrettini 3.075

16 Fabio Fognini 2.400

42 Lorenzo Sonego 1.253

43 Jannik Sinner 1.214

73 Stefano Travaglia 849

77 Marco Cecchinato 811

79 Salvatore Caruso 802

96 Gianluca Mager 717

Foto: LaPresse