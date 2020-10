Tennis, Rafael Nadal pronto a diventare il giocatore più vincente di sempre? Parigi è una certezza

Rafael Nadal pronto a diventare il giocatore più vincente di sempre? Probabile. A Parigi, ieri, il maiorchino ha dimostrato ancora una volta che, quando si gioca sulla terra rossa francese, c’è poco da fare per gli avversari. E’ arrivato il 13° titolo del Roland Garros, nonché la 100ma vittoria firmata da Rafa sul rosso transalpino. Una superiorità schiacciante da parte sua al punto che, come scritto da Gianni Clerici su Repubblica, il n.1 del mondo Novak Djokovic (l’altro finalista) è sembrato un qualificato piuttosto che un giocatore titolato e abituato a disputare certi match.

Un tennis incisivo e aggressivo quello dell’iberico che lo ha portato a raggiungere l’amico/rivale Roger Federer a quota 20 Major. Per questo, l’idea del sorpasso allo svizzero è tutt’altro che campata in aria sia per i problemi fisici di Roger che per lo status quo parigino di Rafa, visto che nel 2021 le chance per concedere l’ennesima replica ci sono tutte. Si parla discorsi “metafisici” per larga parte dei giocatori del circuito, ma non per chi come Rafa e Federer hanno caratterizzato quasi un ventennio, con Nole (17 Slam) che ha cercato più volte di inserirsi. Indubbiamente, il serbo non va sottovalutato, anche perché sul cemento può fare la differenza e negli ultimi scontri con lo spagnolo su questa superficie ha sempre vinto. Pertanto, non è solamente il dualismo affascinante che va considerato nella ricorsa al titolo di “GOAT”, che tanto appassiona i tifosi.

Foto: LaPresse