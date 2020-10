Tennis: Novak Djokovic giocherà l’ATP 500 di Vienna con una wild card

Ci sarà anche Novak Djokovic al via del torneo ATP 500 di Vienna dal 24 ottobre al 1° novembre. Il serbo, che da poche ore ha chiuso il suo Roland Garros da finalista sconfitto da Rafael Nadal, tornerà dunque nella capitale austriaca a 13 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione grazie a una wild card.

Ed in effetti sono solo due le volte nelle quali il serbo, numero 1 del mondo, ha giocato alla Wiener Stadthalle. Nel 2006 vinse subito contro il ceco Tomas Zib per poi perdere dallo svizzero Stan Wawrinka (quando era ancora più noto con il nome di battesimo, Stanislas, che con quello abbreviato); nel 2007 conquistò il torneo quando si era già issato al numero 3 del mondo, e sconfisse sempre questi due giocatori, uno al secondo turno e l’altro in finale. Gli altri tre superati: l’americano Robby Ginepri al primo turno, l’argentino Juan Ignacio Chela ai quarti e Andreas Seppi in semifinale.

Djokovic, a Vienna, potrà aggiungere altri 500 punti al suo carniere, cosa che non potrà invece fare a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 della stagione ridotta dal coronavirus: il serbo ha infatti vinto lo scorso anno il torneo francese, e in base all’attuale conformazione del ranking non può neppure perdere quei punti, dato che conserverà il risultato del 2019 quale migliore. Attualmente in Austria è prevista la partecipazione anche di Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

Foto: LaPresse