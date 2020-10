Tennis, Nick Kyrgios: “Roger Federer è il più grande di tutti. E’ come Michael Jordan”

Continua l’infinito dibattito su chi sia il GOAT del tennis. L’ultima voce su questa tema è stata quella di Nick Kyrgios, che ha espresso il suo voto nei confronti di Roger Federer durante un podcast in cui ha parlato anche della propria passione per la NBA.

Il tennista australiano non gioca addirittura da febbraio, perchè non ha mai voluto lasciare l’Australia durante la pandemia, ma ha comunque spesso detto la sua sui principali temi tennistici. Kyrgios ha commentato anche la vittoria di Nadal al Roland Garros, come riporta LiveTennis: “Non mi ha sorpreso affatto che Nadal abbia vinto il Roland Garros con quella facilità. Quel torneo è come il suo cortile di casa. Non vedremo mai nessuno in nessun sport dominare qualcosa nel modo in cui domina quel torneo”.

Parole di stima per lo spagnolo, ma per Kyrgios, come detto, il migliore è senza dubbio Roger Federer, che l’australiano paragona ad un’altra icona dello sport mondiale: “Ho giocato contro tutti e Federer è il giocatore più dominante, ma se si guarda indietro al periodo in cui Nadal ha iniziato a vincere grandi titoli, allora è lui il migliore. Però per me Federer è il più grande di tutti. È uno sportivo all’altezza di Michael Jordan, ha quell’aura, quello status. Gioca bene su tutte le superfici e il suo modo di giocare a tennis è speciale e inspiegabile“.

Foto: LaPresse