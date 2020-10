Tennis, Lorenzo Sonego: “E’ la vittoria più importante della mia vita. E’ fantastico!”

Lorenzo Sonego ha compiuto una leggendaria impresa battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro è stato capace di imporsi con un nettissimo 6-2 6-1 che può dare la dimensione della partita stratosferica giocata dal piemontese.

Al termine della partita un Sonego evidentemente emozionato per l’impresa compiuta ha dichiarato: “E’ la vittoria più importante della mia carriera, Djokovic è il migliore al mondo. Ho giocato molto bene. Le condizioni che ho trovato qui sono quelle che preferisco. E’ fantastico!“.

Il piemontese è il sesto italiano nella storia ad aver sconfitto il numero uno al mondo. Sin qui il percorso dell’azzurro è stato incredibile il prossimo ostacolo, in semifinale, sarà rappresentato dal vincitore del match tra Grigor Dimitrov e Daniel Evans ma per questo ci sarà tempo, ora è il momento di celebrare un momento storico per Sonego e per il tennis italiano.

