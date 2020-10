Tennis, Corrado Barazzutti su Jannik Sinner: “E’ un predestinato, arriverà in alto. In Italia abbiamo tanti giocatori bravi”

E’ calato il sipario sul Roland Garros 2020 di Jannik Sinner. Il 19enne altoatesino ha lasciato Parigi con la consapevolezza di aver migliorato il proprio gioco, visti i quarti di finale raggiunti (la prima volta in carriera in uno Slam) e la splendida figura fatta nel match contro il 12 volte vincitore del Major francese Rafael Nadal. Ora, però, è il momento di continuare a lavorare per accrescere il proprio standard e accorciare le distanze dai vertici ulteriormente.

A essere convinto delle qualità dell’azzurrino è il capitano non giocatore di Coppa Davis Corrado Barazzuti che, come riportato sul sito della Federtennis, ha sottolineato le grandi qualità di Jannik: “Sinner è un predestinato, arriverà molto in alto. Ha giocato una grande partita, per due set ha messo alle corde un campionissimo come Nadal, senza alcun timore reverenziale di fronte a un signore che ha vinto 12 volte a Parigi. Gli è mancata un po’ d’esperienza nei momenti decisivi“, le parole di Barazzutti.

Il capitano di Davis, da questo punto di vista, non può che essere soddisfatto dalla situazione in cui è il tennis italiano nel suo complesso: “Sinner arriverà in alto perché è uno dei talenti giovani più bravi e ha anche la ‘testa giusta’. Nei top ten penso proprio di sì, ma speriamo anche meglio. Siamo fortunati in questo momento in Italia perché abbiamo tanti giocatori giovani bravi: oltre a Jannik, ci sono Berrettini che è il numero 8 del mondo, Sonego, Musetti, e altri meno giovani ma comunque molto forti come Travaglia e Cecchinato. Il futuro è roseo“.

