Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale da lucky loser. Forfait di Schwartzman e di de Minaur

Lorenzo Sonego sarà nel tabellone principale dell’ATP di Vienna (Austria). Sul cemento austriaco il giocatore piemontese aveva mancato la qualificazione al main drawn per via della sconfitta nel turno finale contro lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 2-6 6-4 5-7. Per sua fortuna, però, sono arrivati i forfait di alcuni tennisti già inseriti nel tabellone, ovvero dell’argentino Diego Schwartzman e dell’australiano Alex de Minaur, finalisti rispettivamente a Colonia II (Germania) e ad Anversa (Belgio).

Pertanto l’azzurro affronterà domani da lucky loser il serbo Dusan Lajovic, inserito nello stesso quarto del n.1 del mondo Novak Djokovic, vedette di questa competizione insieme all’idolo di casa Dominic Thiem. L’altro ripescato è stato il rappresentante di Cina Taipei Jason Jung che giocherà contro il n.6 del mondo Daniil Medvedev. Ricordiamo che in questo torneo ci sarà anche l’altoatesino Jannik Sinner, che farà il proprio esordio mercoledì contro il norvegese Casper Ruud.

