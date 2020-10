Tennis, ATP Vienna 2020: fuori Denis Shapovalov, avanti Andrey Rublev e Borna Coric

A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis 2020, oggi, lunedì 26 ottobre, sul cemento indoor austriaco sono stati disputati i primi cinque incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno altre sette sfide. Nessun italiano oggi in campo.

Il croato Borna Coric supera lo statunitense Taylor Fritz con un duplice 6-4, mentre il sudafricano Kevin Anderson, in tabellone con il ranking protetto, elimina la wild card austriaca batte Dennis Novak per 6-7 (2) 6-4 7-6 (6), infine la testa di serie numero 5, il russo Andrey Rublev, batte il qualificato slovacco Norbert Gombos per 6-3 6-2.

L’impresa di giornata è della wild card austriaca Jurij Rodionov, che batte la testa di serie numero 8, il canadese Denis Shapovalov, per 6-4 7-5, infine lo spagnolo Pablo Carreño Busta approfitta del ritiro del transalpino Gaël Monfils, giunto quando l’iberico era avanti 6-1 2-0.

RISULTATI ATP 500 VIENNA 26 OTTOBRE 2020

Borna Coric batte Taylor Fritz 6-4 6-4

Jurij Rodionov batte Denis Shapovalov 6-4 7-5

Pablo Carreño Busta batte Gaël Monfils 6-1 2-0 rit.

Kevin Anderson batte Dennis Novak 6-7 (2) 6-4 7-6 (6)

Andrey Rublev batte Norbert Gombos 6-3 6-2

