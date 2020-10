Tennis, ATP San Pietroburgo 2020: Andrey Rublev fa festa in casa. Battuto in finale il croato Coric

Andrey Rublev ha vinto il torneo ATP di San Pietroburgo. Festa in casa, dunque, per il tennista russo, che conquista il suo sesto titolo in carriera, superando in finale il croato Borna Coric con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Una vittoria molto importante per Rublev, che aumenta le sue possibilità di giocare le ATP Finals 2020 di Londra.

Un primo set di grandissimo equilibrio, dove i due tennisti tengono il servizio. Coric riesce ad annullare una palla break nel sesto game e di conseguenza si va al tie-break. Il croato ottiene il primo mini-break e allunga fino al 5-2, ma viene rimontato da Rublev, che alla fine si impone per 7-5.

Loading...

Loading...

Nel secondo set è decisivo un solo break, quello ottenuto nel quinto gioco da Rublev. Il russo non concede palle break anche nella seconda frazione e chiude per 6-4, conquistando il titolo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LaPresse