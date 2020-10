Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: ok Seppi, Ruusuvuori e Gerasimov, Vesely elimina Sandgren

Si è conclusa la seconda giornata di primi turni nel torneo ATP 250 di Nur-Sultan (ex Astana), in Kazakistan, una delle ultime tappe del circuito maschile in questo particolare 2020. Cinque gli incontri disputati oggi, con il tabellone quasi completamente allineato agli ottavi di finale.

Facile 6-2 6-0 per il finlandese Emil Ruusuvuori, che si libera in un’ora e un minuto del kazako, numero 438 del mondo ed entrato con una wild card, Timofey Skatov. Sfiderà l’australiano Jordan Thompson. Da qualificato a qualificato, sfida lottata è quella tra il giapponese Yuichi Sugita e il bosniaco Damir Dzumhur, entrambi provenienti dal tabellone cadetto. Sugita domina il primo set 6-1, perde il secondo per 5-7, ma nel terzo riesce a chiudere per 6-4 e a guadagnare un appuntamento con il francese Adrian Mannarino.

Va avanti anche il bielorusso Egor Gerasimov, bravo a sconfiggere un giocatore non semplice come il sudafricano Lloyd Harris per 6-3 3-6 7-6(3), senza comunque dover arrivare ad annullare match point. Per lui ora c’è la sfida con il ceco Jiri Vesely, giustiziere a sorpresa (ma non troppo, viste le sue ottime capacità sul veloce) dell’americano Tennys Sandgren per 6-4 7-6(9) con tanto di set point annullato nel tie-break decisivo.

