Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: buona la prima per Andreas Seppi

Esordio vincente per Andreas Seppi nel torneo ATP di Nur-Sultan. Sul cemento kazako l’altoatesino si è qualificato per il secondo turno dopo aver superato in tre set il russo Aslan Karatsev, numero 113 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il veterano azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore di gioco.

Un primo set di grande equilibrio e deciso da un unico break ottenuto nell’ottavo game. Seppi riesce a strappare il servizio al russo, portandosi sul 5-3 e poi tenendo a zero la battuta per vincere il set per 6-3. La seconda frazione, invece, è un monologo di Karatsev, che si porta sul 3-0 e poi strappa ancora il servizio all’altoatesino nel sesto gioco (5-1), conquistando il set per 6-1.

Loading...

Loading...

Seppi annulla subito una palla break in apertura di terzo set e nel game successivo è lui a togliere il servizio all’avversario, salendo fino al 3-0. Karatsev accorcia sul 3-2, ma nel sesto gioco l’altoatesino trova un altro break, chiudendo alla fine il set sul 6-3 dopo aver annullato una palla del controbreak al russo e qualificandosi per il turno successivo.

Nel prossimo turno il numero 103 del mondo affronterà il vincente del match tra l’americano Mackenzie McDonald ed il kazako Alexander Bublik.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse