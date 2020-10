Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: i risultati del 30 ottobre. Vincono Tiafoe e Millman, impressiona Ruusuvuori

Giornata di quarti di finale sul cemento dell’ATP di Nur-Sultan (Kazakistan). A dare il via alle danze è stato l’americano Frances Tiafoe (n.64 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con il bielorusso Egor Gerasimov (n.83 del ranking) per 7-6 (5) 5-7 7-5. Un match molto lottato, durato più di due ore e mezza, nel quale è stata la grande caparbietà dello statunitense a fare la differenza.

Sulla strada di Tiafoe, in semifinale, ci sarà l’australiano John Millman (n.45 ATP). Un match dagli alti contenuti tecnici, che ha visto prevalere l’oceanico contro l’altro americano Tommy Paul (n.59 ATP) per 6-7 (5) 6-4 7-6 (5). Quasi tre ore di partita nelle quali l’aussie, sfoggiando alcuni colpi d’alta scuola, ha avuto la meglio, meritandosi la continuazione dell’avventura in terra kazaka.

Impressiona decisamente il giovane finlandese Emil Ruusuvuori (n.98 ATP). Il finnico ha nettamente sconfitto il padrone di casa Mikhail Kukushkin per 6-3 6-1. Una vittoria netta frutto di una prestazione autorevole del nordico che ha così conquistato la prima semifinale in carriera di un torneo ATP. Il suo prossimo avversario sarà il solido Adrian Mannarino (n.39 ATP), a segno nell’incontro con l’americano Mackenzie McDonald (n.209 del mondo) per 6-1 6-4. Lo statunitense, giustiziere del nostro Andreas Seppi, si è dovuto arrendere alle insidiose traiettorie mancine del transalpino.

Foto: LaPresse