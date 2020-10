Tennis, ATP Nur Sultan 2020: Andreas Seppi riceve una wild card per il torneo kazako

La stagione del tennis ha vissuto profondi cambiamenti a causa del Covid-19, con molti tornei cancellati, ma anche con l’ingresso di nuove competizioni, tra cui l’ATP 250 di Nur Sultan, in Kazakistan, che vedrà al via Benoit Paire come testa di serie numero 1, ma anche gli italiani Stefano Travaglia e, notizia dell’ultim’ora, Andreas Seppi.

Come riportato infatti da Giorgio Spalluto su Twitter, il tennista altoatesino ha ottenuto una wild-card per l’Astana Open, e verrà inserito nel tabellone, che nel frattempo ha accolto anche Radu Albot e Joao Sousa, ammessi al posto dei rinunciatari Richard Gasquet e Juan Ignacio Londero.

Foto: LaPresse