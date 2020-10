Tennis, ATP Colonia I 2020: disputati i primi ottavi di finale. Domani si completa il secondo turno

A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Indoors di tennis 2020, il primo dei due consecutivi nella località tedesca, oggi, mercoledì 14 ottobre, sul veloce indoor teutonico sono stati disputati i primi quattro match degli ottavi del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno gli ultimi quattro.

Giornata storta per i due padroni di casa, entrambi eliminati: il qualificato Oscar Otte esce per mano del moldavo Radu Albot, che si impone in tre partite con il punteggio di 6-4 5-7 7-5, mentre la wild card Mischa Zverev viene superato dal polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 6, che vince in due set con lo score di 6-4 6-3.

Loading...

Loading...

Negli altri due incontri di giornata si registrano le vittorie dell’austriaco Dennis Novak, che supera il transalpino Benoît Paire, numero 4 del seeding, con lo score di 6-3 6-4, e del qualificato sudafricano Lloyd Harris, che batte lo statunitense Steve Johnson con il punteggio di 7-6 7-6.

RISULTATI ATP 250 COLONIA I 14 OTTOBRE 2020

Lloyd Harris batte Steve Johnson 7-6 7-6

Dennis Novak batte Benoît Paire 6-3 6-4

Radu Albot batte Oscar Otte 6-4 5-7 7-5

Hubert Hurkacz batte Mischa Zverev 6-4 6-3

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse