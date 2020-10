ATP San Pietroburgo 2020: Medvedev in tre set con Gasquet, Shapovalov passeggia su Troicki. Wawrinka e Norrie ai quarti

Si apre con un successo l’ATP di San Pietroburgo di Daniil Medvedev. Il numero 6 del tabellone russo apre al meglio la sua avventura sul cemento di casa, prendendosi un bel successo su Richard Gasquet in tre set. Partita rapida, in cui è francese a partire meglio e a portarsi a casa la prima frazione, ma alla lunga il finalista degli US Open 2019 viene fuori e concede al suo avversario soli 3 game in due set, per il 3-6 6-3 6-0 finale.

Per lui c’è ora Reilly Opelka, che deve arrivare al terzo set per far fuori Nino Serdarusic, croato ripescato dopo il forfait di Jannik Sinner. Il numero 308 accarezza per un attimo il gran colpo vincendo il primo set in tutta fretta, ma altrettanto rapidamente l’americano ribalta la sfida con un 3-6 7-6 6-2 in un’ora e trentasei minuti.

Comodo il debutto di Denis Shapovalov, numero 2 del tabellone, che spazza via ciò che resta di Viktor Troicki. Non c’è mai storia nella partita, con il giovane canadese che chiude 6-2 6-3 in 63′; al secondo turno il qualificato Ivashka. Partita a senso unico anche per il padrone di casa Roman Safiullin: il numero 199 al mondo ha avuto vita facile con il figlio d’arte Emilio Gomez, che si arrende per 6-4 6-2, ora per lui lo scoglio Borna Coric. Molto più combattuta la sfida tra Pavel Kotov e Hugo Humbert: in una partita piena di ribaltamenti di fronte e con numerose palle break, il francese riesce a salvarsi nel finale, vincendo in tre set per 4-6 6-2 6-3.

I primi ad accedere ai quarti di finale del torneo sono Cameron Norrie e Stan Wawrinka. Una guerra, quella vinta dall’inglese, che in due ore e quarantasette minuti riesce a mettere ko Miomir Kecmanovic, capace di salvarsi una volta nel tie-break del secondo set ma arrendendosi al terzo con il risultato di 4-6 6-2 6-3. Tutto facile invece per lo svizzero, che dopo lo spavento al primo turno contro Daniel Evans soffre un po’ anche con Evgeny Donskoy: dal primo set sembra una passeggiata, ma il russo rinviene nel secondo. Stan riprende la concentrazione e chiude i conti sul 6-1 3-6 6-3.

RISULTATI ATP SAN PIETROBURGO

Reilly Opelka b. Nino Sedarusic 3-6 7-6 6-2

Denis Shapovalov b. Viktor Troicki 6-2 6-3

Cameron Norrie b. Miomir Kecmanovic 7-5 6-7 6-3

Roman Safiullin b. Emilio Gomez 6-4 6-2

Ugo Humbert b. Pavel Kotov 4-6 6-2 6-3

Daniil Medvedev b. Richard Gasquet 3-6 6-3 6-0

Stan Wawrinka b. Evgeny Donskoy 6-1 3-6 6-3

Foto: LaPresse