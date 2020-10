Tennis, ATP Anversa 2020: i risultati del 19 ottobre. Tiafoe e Humbert accedono al secondo turno

Primo assaggio ad Anversa (Belgio) per l’ATP di tennis sul veloce indoor. Il cemento belga è stato teatro quest’oggi sia delle qualificazioni, che hanno sorriso al siciliano Salvatore Caruso (qualificato nel tabellone principale), che del primo turno del main draw con tre incontri.

Una sorta di antipasto con l’americano Frances Tiafoe e il francese Ugo Humbert a rispondere presente. Il tennista americano (n.63 del mondo) ha sconfitto in due set (6-3 7-6 (6)) il serbo (n.25 del ranking) Dusan Lajovic in 1 ora e 22 minuti di partita. Convincente la prestazione di Tiafoe al cospetto di un Lajovic però lontano dalla sua versione migliore, ricordando ad esempio la finale nel Masters 1000 di Montecarlo del 2019 (atto conclusivo perso contro Fabio Fognini). Missione compiuta per lo statunitense che attende il nome del vincente della prossima sfida tra il citato Caruso e il britannico Daniel Evans.

Netto anche il successo del mancino transalpino (n.38 ATP) per 6-4 6-3 contro la wild card Kimmer Coppejans. Un partita che non ha avuto storia in cui la differenza in termini di qualità tra i due si è vista ampiamente. Humbert giocherà contro la testa di serie n.2 Pablo Carreno-Busta (semifinalista agli US Open 2020) e si preannuncia un match decisamente interessante. Un’altra vittoria di un mancino è stata quella dello spagnolo (n.62 ATP) Feliciano Lopez: l’elegante tennista iberico ha battuto in due rapidi set (6-3 6-2) l’americano Tommy Paul (n.59 del ranking) e continuerà la propria corsa in Belgio incontrando il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur (n.8 del seeding) e il francese Richard Gasquet.

Foto: LaPresse