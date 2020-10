Tennis, ATP Anversa 2020: bene De Minaur, Dimitrov e Raonic. Eliminato Carreno Busta

Si è appena conclusa la terza giornata del torneo ATP 250 di Anversa. Bene il canadese Milos Raonic che si è liberato in due set dello sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-3 7-6(4). Il numero 19 del mondo ha basato, come spesso accade, il suo gioco sui punti ottenuti con la prima la cui percentuale è stata altissima (91%) che unita al 72% di prime in campo ha fatto il resto.

La più grande sorpresa di giornata l’ha regalata il francese Ugo Humbert che ha eliminato in rimonta 5-7 6-3 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Il transalpino ha lottato come un leone gestendo alla grande i momenti più importanti del match, è stato capace di annullare ben 10 palle break su 12. Vittoria in due set, invece, il derby statunitense Taylor Fritz che ha sconfitto 7-6(5) 6-1 Reilly Opelka, con il numero 33 del ranking ATP che ha pagato a caro prezzo il 64% di prime in campo.

Loading...

Loading...

Daniel Evans si è sbarazzato con un netto 7-6(3) 6-2 dello statunitense Frances Tiafoe. Il 22enne del Maryland era dato in gran forma, visto anche il successo al challenger di Parma ma non ha avuto scampo davanti alla solidità del gioco del britannico. Match duro e molto combattuto tra Grigor Dimitrov e Pablo Andujar. Il tennista bulgaro è riuscito ad imporsi in rimonta 4-6 6-3 6-4 dopo una battaglia durata quasi due ore e mezza.

A chiudere i match di oggi la vittoria dell’australiano Alex De Minaur che ha superato 6-4 6-2 su Feliciano Lopez. Il 21enne nativo di Sidney ha staccato meritatamente il pass per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Anversa dove incontrerà il vincente della sfida tra David Goffin e Marcos Giron.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse