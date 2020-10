Sport in tv oggi (mercoledì 7 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 7 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia con la quinta tappa da Mileto a Camigliatello Silano. Si entra nel vivo del Roland Garros con i quarti di finale. Spazio anche alla Freccia del Brabante, a una giornata della SuperLega di volley maschile e al preliminare di Scandicci in Champions League. In serata l’Italia incrocerà la Moldavia in un’amichevole di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 7 ottobre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (7 OTTOBRE): PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE:

10.30 CICLISMO – Giro d’Italia, quinta tappa Mileto-Camigliatello Silano (diretta tv su RaiSport dalle ore 10.30 e su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.00; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

12.00 TENNIS – Roland Garros, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

12.30 CICLISMO – Freccia del Brabante (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno preliminare) – Yuzhny-Scandicci (diretta streaming su eurovolley.tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Costa Masnaga (diretta streaming su LBF)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Battipaglia-Schio, Empoli-Broni, San Martino-Sassari, Vigarano-Campobasso, Lucca-San Giovanni (diretta streaming su LBF)

20.30 BASKET (Eurocup) – Brescia-Ulm (diretta streaming sulla pagina Facebook di Brescia)

20.30 BASKET (Eurocup) – Virtus Bologna-Lokomotiv Kuban (diretta streaming sulla pagina Facebook della Virtus Bologna)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Civitanova-Trento (diretta tv su RaiSport)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Quattro partite: Latina-Piacenza, Milano-Vibo Valentia, Perugia-Padova, Verona-Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

20.45 CALCIO (amichevole) – Italia-Moldavia (diretta tv su Rai 1, diretta streaming su Rai Play)

