Sport in tv oggi (martedì 20 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata ricca di sport quella odierna (martedì 20 ottobre). Il ciclismo in evidenza con la 16ma tappa del Giro d’Italia (comincia la terza settimana decisiva) e la prima uscita della Vuelta a España 2020, in un gioco di alternanza tutto da seguire. Di scena poi il calcio con l’inizio della Champions League e Juventus e Lazio protagoniste, non dimenticando il tennis con tanta Italia in campo e il basket con l’EuroCup 2020 e Trento e Venezia desiderose di vittoria. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (20 OTTOBRE)

09.20 CICLISMO (Giro d’Italia 2020): sedicesima tappa – Diretta TV sui canali Rai. Dalle 9.20 fino alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Sarà visibile, inoltre, su Eurosport in streaming sulle piattaforme Eurosport Player, Rai Play e DAZN.

12.00 TENNIS (ATP Anversa): Caruso vs Evans – Diretta tv su SuperTennis.

13.11 CICLISMO (Vuelta a España 2020): prima tappa – Diretta tv su Eurosport (in alternanza con il Giro d’Italia), live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

13.30 TENNIS (WTA Ostrava): primo turno – Diretta tv su SuperTennis.

14.15 TENNIS (ATP Anversa): Nardi vs Giron – Diretta tv su SuperTennis.

14.15 CICLISMO FEMMINILE: Brugge-De Panne – Diretta tv su Eurosport , live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

18.00 TENNIS (ATP Colonia II): Sinner vs Duckworth.

18.55 CALCIO (Champions League 2020-2021): Dinamo Kiev-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League 2020-2021): Zenit-Brugge – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.00 BASKET (EuroCup 2020): Trento-Olimpia Lubiana – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (EuroCup 2020): Joventut Badalona-Venezia – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Lazio-Borussia Dortmund – Diretta tv su Canale 5 e Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go, sportmediaset.it e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): PSG-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now TV.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Barcellona-Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go, Now TV.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Chelsea-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go, Now TV.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Lipsia-Basaksehir – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go, Now TV.

21.00 CALCIO (Champions League 2020-2021): Rennes-Krasnodar – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su Sky Go, Now TV.

21.00 CALCIO (Serie B): Ascoli-Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Chievo-Brescia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Cittadella-Pordenone – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Empoli-Spal – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Frosinone-Entella – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Vicenza-Salernitana – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Pisa-Monza – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Reggina-Cosenza – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Serie B): Venezia-Pescara – Diretta streaming su DAZN.

