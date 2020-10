Sport in tv oggi (lunedì 26 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova settimana di sport che comincia in questo lunedì 26 ottobre. In primo piano la Serie A di calcio con il Monday Night tra Milan e Roma. Da seguire con attenzione poi il tennis coi tornei di Nur-Sultan e di Vienna, con il nostro Stefano Travaglia che farà il proprio esordio sul cemento kazako. Di scena poi l’International Swimming League a Budapest e lo spettacolo non mancherà nella vasca magiara. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA SPORT IN TV (26 OTTOBRE)

11.00 TENNIS (ATP Nur-Sultan): Travaglia vs Paul – Diretta tv su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky).

14.00 TENNIS (ATP Vienna): primo turno – Diretta tv su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky).

15.00 NUOTO (International Swimming League 2020): terza tappa (terza giornata) – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.30 CALCIO (Premier League): Brighton vs West Brownwich – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e su Sky Sport Football (canale 203 Sky), live streaming su Sky Go e Now Tv.

20.30 CALCIO (Bundesliga): Leverkusen vs Augusta – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Milan vs Roma – Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 Sky) e su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Premier League): Burnley vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Liga): Levante vs Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LaPresse