Sport in tv oggi (giovedì 29 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport (giovedì 29 ottobre) ci apprestiamo a vivere. In primo piano il calcio coi tanti match della fase a gironi della Europa League 2020-2021. Tre le squadre italiane protagoniste: il Milan ospiterà a San Siro lo Sparta Praga, la Roma se la vedrà all’Olimpico contro il CSKA Sofia e il Napoli affronterà in trasferta la Real Sociedad. Non solo però il “Pallone” meritevole d’attenzione, ricordando la nona tappa della Vuelta a España 2020 e soprattutto il tennis con due azzurri in campo a Vienna (Austria), ovvero Lorenzo Sonego opposto al polacco Hubert Hurkacz e Jannik Sinner che sfiderà il forte russo Andrey Rublev, e Andreas Seppi presente a Nur-Sultan (Kazakistan). Questo e tanto altro nella programmazione odierna:

IL PROGRAMMA DELLO SPORT IN TV (29 OTTOBRE)

07.30 GOLF (European Tour): Cyprus Open – Diretta su streaming su GOLFTV

10.00 TENNIS (ATP Nur-Sultan): Seppi vs McDonald – Diretta tv su SuperTrennis.

14.30 TENNIS (ATP Vienna): Sonego vs Hurkacz (secondo turno) – Diretta tv su SuperTrennis.

14.35 CICLISMO (Vuelta a España 2020): nona tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming sulla piattaforma Eurosport Player che offrirà la diretta integrale dalla stessa ora. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

15.30 GOLF (PGA Tour): Bermuda Championship – Diretta su streaming su GOLFTV

16.00 TENNIS (ATP Vienna): Sinner vs Rublev (secondo turno) – Diretta tv su SuperTrennis.

18.55 CALCIO (Europa League 2020-2021): Milan vs Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky), live streaming su SkyGo e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League 2020-2021): Antwerp-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League 2020-2021): Lille-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League 2020-2021): AEK-Leicester – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

19.00 VOLLEY (Champions League 2020-2021): preliminari – Itas Trentino vs Dinamo Mosca – Diretta streaming su EuroVolleyTV.

21.00 CALCIO (Europa League 2020-2021): Real Sociedad vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e in CHIARO su TV8, live streaming su SkyGo, tv8.it e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Europa League 2020-2021): Roma-CSKA Sofia – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Europa League 2020-2021): Arsenal-Dundalk – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Europa League 2020-2021): Slavia Praga-Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su SkyGo e su Now Tv.

Foto: LaPresse