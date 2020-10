Sport in tv oggi (giovedì 15 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Archiviata la parentesi dedicata alla Nations League di calcio, in attesa della ripresa dei vari campionati nazionali nel weekend, quest’oggi (giovedì 15 ottobre) i fari saranno puntati specialmente sul tennis e sul ciclismo rispettivamente con gli ultimi ottavi di finale di tre tornei ATP 250 e con la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 (204 con partenza e arrivo a Cesenatico). Torna in campo il giovane talento azzurro Lorenzo Musetti in singolare a Pula nel derby contro Andrea Pellegrino per andare a caccia del pass per i quarti, mentre Marco Cecchinato dovrà vedersela con l’americano Tommy Paul. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gli eventi sportivi principali trasmessi in tv o streaming nella giornata di giovedì 15 ottobre.

PROGRAMMA SPORT IN TV (GIOVEDÌ 15 OTTOBRE)

10.00 TENNIS (ATP Sardegna): ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis

10.00 TENNIS (ATP Colonia): ottavi di finale

12.00 TENNIS (ATP San Pietroburgo): ottavi di finale

12.25 CICLISMO (Giro d’Italia): 12^ tappa Cesenatico-Cesenatico – Diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 (dalle 14), disponibile anche su DAZN

19.00 BASKET (Eurolega): Zalgiris Kaunas-Efes Istanbul – Diretta streaming su Eurosport Player

21.00 BASKET (Eurolega): Barcellona-Panathinaikos – Diretta su Eurosport 2, disponibile anche su DAZN

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events