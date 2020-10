Calcio, Serie A 2020-2021: non c’è accordo sul rinvio del match tra Torino e Genoa. Che cosa succederà?

I 15 casi positivi del Genoa stanno tenendo un po’ in scacco il calcio italiano in questa fase così particolare. Di fatto, il Consiglio di Lega riunitosi ieri non ha portato a molto, visto che una decisione definitiva in merito al caso spinoso del match tra i rossoblu e il Torino non è stata presa.

La situazione attuale del Grifone spingerebbe verso un rinvio, ma l’idea resta quella di seguire alla lettera quanto previsto dalla UEFA nelle competizione continentali e per le selezioni nazionali, ovvero con 13 giocatori di cui almeno un portiere, si può comunque giocare. La Gazzetta dello Sport, però, sostiene che la norma europea potrebbe essere aggirata. Si potrebbe, infatti, far partire da dopo la sosta per le nazionali, trattando quindi il posticipo del match senza che questi diventi uno scomodo precedente. Considerando il caso come “speciale”, si potrebbe evitare di mandare in campo una squadra dimezzata dai casi positivi e nello stesso tempo tener conto della norma europea.

Loading...

Loading...

Da questo punto di vista, il parere del presidente del Torino Urbano Cairo è molto chiaro, ovvero l’aspetto fondamentale è che la regola ci sia e venga rispettata da tutti. A questo punto si attende che la Lega A prenda posizione a riguardo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse