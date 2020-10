Sorteggio Europa League, Napoli: le possibili avversarie. Chi sperare e chi evitare

La stagione calcistica entra nel vivo con i sorteggi delle massime competizioni europee. Dopo la Champions League, sarà il turno dell’Europa League 2020/2021. La rosa delle 48 partecipanti della seconda competizione europea verrà completata con le 21 partite di play-off di questa sera, con il Napoli diretto interessato. La squadra di Gennaro Gattuso tornerà a disputare i gironi di EL a distanza di cinque anni dall’ultima volta: nel 2015/2016 gli azzurri, guidati da Maurizio Sarri, superarono il raggruppamento a punteggio pieno battendo Legia Varsavia, Midtjylland e Club Brugge, prima di essere eliminati ai sedicesimi di finale dal Villareal. L’ultima partecipazione alla competizione risale al 2018/2019, con l’Arsenal che eliminò la squadra di Ancelotti ai quarti di finale.

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21 si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 13:00 presso gli RTS di Ginevra, con la competizione che scatterà il prossimo 22 ottobre. La fase a gironi si concluderà il 10 dicembre, con le migliori due di ogni raggruppamento che accederà alla fase ad eliminazione diretta che partirà il 18 febbraio; a loro si aggiungeranno le terze classificate dei gironi di Champions League. Si andrà avanti fino al 26 maggio 2021, giorno della finale che si disputerà al Gdańsk Stadium di Danzica (Polonia).

Loading...

Loading...

Il Napoli è inserito in prima fascia assieme alla Roma, e eviterà sicuramente squadre del calibro di Arsenal *****, Benfica****, Bayer Leverkusen ****, Villareal ***, CSKA Mosca ** e Sporting Braga **. Controllando il ranking UEFA, i rischi più grandi sono rappresentati da Leicester, Real Sociedad e Lille, sicuramente ad oggi in seconda fascia, ma che potrebbero scalare addirittura in terza dopo i play-off di questa sera: solo dopo le 21 partite di questo giovedì avremo una visione completa delle fasce in cui verranno inserite tutte le squadre partecipanti. Il grado di difficoltà delle avversarie viene giudicato tra * (squadra abbordabile) fino a ***** (squadra da evitare).

SQUADRE FRA PRIMA E SECONDA FASCIA

Gent **

Sparta Praga **

Slavia Praga **

SQUADRE FRA PRIMA, SECONDA FASCIA E TERZA FASCIA

Rapid Vienna *

SQUADRE FRA SECONDA E TERZA FASCIA

Leicester *****

Paok Salonicco **

Real Sociedad ****

AZ Alkmaar ***

Feyenoord ***

Maccabi Tel Aviv **

SQUADRE FRA SECONDA, TERZA E QUARTA FASCIA

Molde **

Hoffenheim ***

SQUADRE FRA TERZA E QUARTA FASCIA

Zorya *

Lille ****

Nizza ***

Royal Antwerp **

SQUADRE IN QUARTA FASCIA

Sivasspor **

Wolfsberger **

Omonia Nicosia *

PLAYOFF (PERCORSO CAMPIONI)

Young Boys *** – Tirana *

Dinamo Zagabria *** – Flora Tallinn *

CFR Cluj *** – KuPS *

Ararat-Armenia * – Crvena Zvezda ****

Dynamo Brest * – Ludogorets **

Sarajevo * – Celtic ***

Legia Varsavia ** – Qarabag **

Dundalk * – Klaksvikar *

PLAYOFF (PERCORSO PIAZZATE)

Slovan Liberec ** – Apoel Nicosia **

Malmö ** – Granada ***

Milan – Rio Ave ***

Charleroi ** – Lech Poznan **

Hapoel Be’er Sheva ** – Viktoria Plzen **

Copenhaghen – Rijeka **

Standard Liegi *** – Fehervar *

Basilea – CSKA Sofia *

Rangers ** – Galatasaray ***

Sporting CP – LASK Linz *

Tottenham – Maccabi Haifa *

Rosenborg ** – PSV Eindhoven ****

AEK Atene ** – Wolfsburg ****

In grassetto le squadre che, passando il turno, non incontrerebbero il Napoli ai gironi: il Milan per questioni di nazionalità (non possono esserci due squadre della stessa nazione in un girone), le altre perché accederebbero direttamente alla prima fascia. Chance, in caso di eventuali scivoloni di due o più straniere favorite per la prima fascia, anche per PSV Eindhoven e Wolfsburg.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse